Här samlar vi ihop Sveriges största medaljhopp under Vinter OS 2022. Vi har flera OS hopp att hålla tummarna för under årets stora mästerskap. Se vilka grenar Sverige har bäst chanser att ta medaljer i.

Här kan vi samla de 12 bästa medaljchanser för Sverige under OS 2022. Vi tror att flera atleter har goda chanser på att ta fler än en enda medalj.

Medaljhoppen för Sverige har som mål att vinna minst 15 medaljer – men förhoppningarna ligger ännu högre – inte minst bland TV-publiken. Du kan följa hur många medaljer Sverige tagit i OS 2022 i medaljligan som vi uppdaterar.

Sveriges största medaljchanser under Vinter OS

Sveriges OS-hopp ligger och vilar på många olika utövare och OS-grenar. Det gör att Sverige både kan göra succé och fiasko – beroende på hur vi presenterar sammanlagt.

De flesta svenska medaljchanser under OS 2022 finns inom längdskidor – framförallt på damsidan. Där finns favoriter till att vinna guld i sprintloppen – men även knipa fina placeringar i distansloppen.

Kolla in alla OS-hopp och medaljchanser vi har att se framemot under Vinter OS 2022 i Peking.

1. Nils Van Der Poel – Skridskor

Från ingenstans kom Nils Van Der Poel – som nu seglat upp som storfavorit att ta medalj på 5000 m och 10 000 på skridskor. Ett otroligt fint besked för hela Sverige som länge har saknat ett vettigt motstånd mot världseliten inom skridskor.

Sporten – som länge har dominerats av Nederländerna – får nu en ny utmanare. Nils Van Der Poel (med holländsk farfar) visade upp hög klass när han vann VM guld på både 5000 m och 10 000 m. Inte nog med två VM-guld. Han noterades även för två nya världsrekord.

Under OS 2022 så blir Nils Van der Poel nu Sveriges allra bästa medaljhopp. Inte bara en medalj förväntas – utan minst två.

Skridskor, final, 5000 m (Herrar) – Avgörs den 6 februari, kl. 10:30 (svensk tid)

Skridskor, final, 10 000 m (Herrar) – Avgörs den 11 februari, kl. 09:00 (svensk tid)

2. Maja Dahlqvist – Längdskidor, sprint

Under Vinter OS 2022 så kommer två sprintlopp att avgöras. Största medaljhoppet för Sverige är Maja Dahlqvist som under säsongen visat sig vara riktigt stark. Hon har vunnit samtliga sprinttävlingar som hon ställt upp i under säsongen 2021/2022.

Att vinna sprinttävlingar i OS är något som faktiskt många i Sverige förväntar sig. Det känns helt klart som att Maja Dahlqvist kommer att bärga hem minst en medalj till Sverige. Även i lagsprinten så blir Maja Dahlqvist – och Sveriges skidlandslag till OS ett stort medaljhopp för Sverige.

Längdskidor, sprint (fristil) – Avgörs den 8 februari, kl. 12:30

Längdskidor, lagsprint (fristil) – Avgörs den 14 februari, kl. 11:00

3. Sandra Näslund – Skicross

Intresset för Skicross har ökat mycket i Sverige sedan Sandra Näslund tog klivet upp till världseliten. Inför OS 2022 så är hon ledare av världscupen – där hon vunnit 8 av 9 tävlingar. Otroligt imponerande.

Hennes stora konkurrent – Fanny Smith från Schweiz har radat upp placeringar på andra plats. Hela 7 silver har hon från världscupen inför OS 2022. Mycket tyder på att det är mellan Fanny Smith och Sandra Näslund som guldet kommer att stå emellan.

Skicross, final (damer) – Avgörs den 17 februari, kl. 08:00

4. Frida Karlsson – Längdskidor, distans

Sverige har ett sällsynt starkt damlandslag i skidåkning. Den som står som bästa medaljchans inom distansloppen är Frida Karlsson. Hon verkar vara den enda skidåkaren som kan rå på en Therese Johaug i storform.

Skulle Frida Karlsson inte ta sitt första OS-guld i karriären – så känner vi oss säkra med att det blir åtminstone silver eller brons. Vi tror att Frida Karlsson lämnar Peking med fler än en medalj!

Längdskidor, 10 km (klassiskt) – Avgörs den 10 februari, kl. 10:00 (svensk tid)

Längdskidor, stafett för damer (4×5 km)– Avgörs den 12 februari, kl. 09:30 (svensk tid)

Längdskidor, 30 km (Damer): Avgörs den 20 februari, kl. 08:30 (svensk tid)

5. Tre Kronor – Ishockey

Tre Kronor – alltså Sveriges landslag i ishockey – står som medaljfavoriter enligt svenska bettingsidor online.

Tanken var att landslagen skulle skicka sina allra bästa spelare till OS 2022. Pandemin satte stopp för att använda sig av NHL-spelare. Vilket inte bara slog hårt mot Sverige – utan hela turneringen.

Sverige kommer att få fram ett bra lag – tack vare sitt breda spelarutbud. Det gör att Sverige ska ha goda chanser att ta sig långt i OS-turneringen. Kanske slutar det i en medalj!



6. Hanna Öberg – Skidskytte

Den stabila skidskytten Hanna Öberg går in i sitt andra OS. Sedan tidigare så har Hanna Öberg samlat på sig både ett OS-guld och ett OS-silver. Vi tror att minst en ny medalj kommer att rulla in under Vinter OS 2022.

Säsongen har sett ganska bra ut – några topplaceringar och pallplatser har det blivit. Får Hanna Öberg bara till det på OS så är det helt klart ett starkt medaljhopp för Sverige.

Skidskytte, stafett (Damer & herrar): Avgörs den 5 februari, kl. 11:00 (svensk tid)

Skidskytte, 15 km (Damer): Avgörs den 7 februari, kl. 11:00 (svensk tid)

Skidskytte, sprint, 7.5 km (Damer): Avgörs den 11 februari, kl. 11:00 (svensk tid)

Skidskytte, stafett (Damer): Avgörs den 13 februari, kl. 11:00 (svensk tid)

Skidskytte, 12,5 km (Damer): Avgörs den 19 februari, kl. 11:00 (svensk tid)

7. Elvira Öberg – Skidskytte

Vid sidan av syster Hanna – så finns även Elvira Öberg. Hon har klivit upp i samma nivå som storasyster under säsongen 2021/2022. Perfekt tajming inför sitt första olympsiska spel. Redan som 22 åring så har hon goda chanser att ta sin första OS-medalj.

Hennes fart i spåret slår de allra flesta på världseliten – och skyttet blir bara bättre och bättre.

Utan tvekan så kommer Hanna Öberg och Elvira Öberg konkurrera internt om de ädlaste medaljerna. Det känns skönt att ha två stora medaljhopp i samma sport.

Skidskytte, stafett (Damer & herrar): Avgörs den 5 februari, kl. 11:00 (svensk tid)

Skidskytte, 15 km (Damer): Avgörs den 7 februari, kl. 11:00 (svensk tid)

Skidskytte, sprint, 7.5 km (Damer): Avgörs den 11 februari, kl. 11:00 (svensk tid)

Skidskytte, stafett (Damer): Avgörs den 13 februari, kl. 11:00 (svensk tid)

Skidskytte, 12,5 km (Damer): Avgörs den 19 februari, kl. 11:00 (svensk tid)

8. Lag Edin – Curling

Curling är en sport som Sverige har haft bra landslag i sedan en lång tid tillbaka. Lag Edin är det landslaget som får chansen i de gula tröjorna. Goda chanser att nå till fina placeringar – och ett guld är knappast helt otänkbart.

I Kanada så är Lag Edin som rockstjärnor. Ett skickligt spel – och underhållande karaktärer – skapar det mest färgstarka laget i OS-turneringen inom curling.



9. Sebastian Samuelsson – Skidskytte

På herrsidan inom skidskytte är det Sebastian Samuelsson som får bära rollen som Sveriges bästa medaljhopp under OS. Han har tagit ett stort kliv – och är nu mer en åkare att räkna med i samtliga lopp han ställer upp i. Sebastian Samuelsson har förbättras mycket när det kommer till åkningen. Stämmer skyttet – så luktar det en medalj för Sverige.

Han kommer även vara ett starkt kort för Sverige att slänga in i alla stafetterna. Han har sedan en tid tillbaka varit den stadiga åkaren på sista distansen.

Skidskytte, stafett (Damer & herrar): Avgörs den 5 februari, kl. 11:00 (svensk tid)

Skidskytte, 20 km (Herrar): Avgörs den 8 februari, kl. 10:30 (svensk tid)

Skidskytte, sprint, 10 km (Herrar): Avgörs den 12 februari, kl. 11:00 (svensk tid)

Skidskytte, stafett (Herrar): Avgörs den 13 februari, kl. 12:45 (svensk tid)

Skidskytte, 15 km (Damer): Avgörs den 18 februari, kl. 11:00 (svensk tid)

10. Oliwer Magnusson – Freestyle, big air

Ett ganska oväntat – och kanske mer okänt – medaljhopp vi har i Sverige är Oliwer Magnusson. Denna talangfulla 21 åring har gjort avtryck i hans sport. Han blev världsmästare i freestyle (Big Air) under VM i Aspen, Colorado.

Detta har satt press på den unga talangen. En press han verkar även ha på sig själv. Han säger själv att han siktar på att ta sitt första OS-guld i karriären. Vi får se om det går vägen i hoppbackarna.

Freestyle, Big Air (final): Avgörs den 9 februari, kl. 05:00 (svensk tid)

11. Ebba Andersson – Längdskidor, distans

Vid sidan av Frida Karlsson så har vi Ebba Andersson. Hon har allt mer börjat bli en skidåkare som gör upp om bronset. Therese Johaug och Frida Karlsson är just nu namnen man pratar om inför damernas distanslopp.

Ebba Andersson är absolut inte att räkna bort från OS-medaljerna. Hon kan lika gärna utmana de två stora konkurrenterna – men ett guld känns inte speciellt troligt.

Längdskidor, skiathlon (7,5 + 7,5 km): Avgörs den 5 februari, kl. 09:45 (svensk tid)

Längdskidor, 10 km, klassiskt (Damer)– Avgörs den 10 februari, kl. 10:00 (svensk tid)

Längdskidor, 30 km (Damer): Avgörs den 20 februari, kl. 08:30 (svensk tid)

12. Sara Hector – Alpint

Strax inför att OS 2022 ska sätta igång så visar Sara Hector upp en mycket god form. Hon vann världscupstävling i storslalom och tog sin andra världscupsseger i karriären. Tajming kunde inte varit bättre. Nu stundar ett OS -och troligtvis är Sara Hector fylld av självförtroende.

Därför seglar nu Sara Hector upp som en av våra medaljchanser i Vinter OS 2022. Riktigt kul att få in mer dramatik i den alpina skidsporten.

Alpint, storslalom (Damer) – Avgörs den 7 februari, kl. 07:45

Alpint, slalom (Damer) – Avgörs den 17 februari, kl. 08:00 (svensk tid)

Alpint, parallellslalom (final) – Avgörs den 19 februari, kl. 05:47 (svensk tid)

13. Lag Hasselborg – Curling

På damsidan så har Sverige ett goda medaljchanser inom curling. Vi ställer upp med Lag Hasselborg som är ett av de starkare lagen i turneringen. Lyckas laget med att göra en bra turnering så är vi helt klart med i diskussionerna om guldmedaljen.

Det är nog många i Sverige som hoppas att Lag Hasselborg ska ta över efter Lag Anette Norberg som tog OS-guld i både Turin och Vancouver.



Övriga svenskar som kan ta medalj under OS

Dessa tolv idrottare och lag ser vi som Sveriges stora medaljchanser. Det betyder absolut inte att Sverige inte har fler hopp att hålla tummarna för. Det finns helt klart medaljchanser bland de namnn som vi radar upp här nedanför. Se till att inte missa tävlingarna. Du kan läsa mer om vem som sänder OS & TV tider som gäller för alla olika grenar.



Fler svenskar att hålla ögonen på