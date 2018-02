Det är inte bara damerna som kommer att tävla i sprint inom skidor under dagen. Även en rad svenska herrar kommer att delta i sprinten på herrsidan. Där kommer vi att hålla tummarna för Teodor Peterson, Oskar Svensson, Viktor Thorn och Calle Halfvarsson . Där den sistnämnd får räknas som vårt bästa medaljhopp.

Att det finns många som utmanar om pallplatser när det kommer till skidor i OS är sedan gammalt. Under OS-sprinten så kommer det finnas andra stora åkare. I sverige har vi förutom Stina Nisson även Hanna Falk, Anna Dyvik och Ida Ingemarsdotter.

