Med Tre Kronor har ”Foppa” tagit två VM-guld och tre VM-silver. Men de finaste framgångarna för den svenske legendaren är de två OS-gulden; 1994 i Lillehammer och 2006 i Turin.



Peter Forsberg belönas nu för sina OS-framgångar med att få springa med OS-facklan inför invigningsceremonin.

– Jag fick frågan för en vecka sen och det gör jag gärna, berättar Forsberg. Jag har inte sprungit tidigare, men var ju fanbärare i Vancouver 2010. När man får en chans att komma nära OS-elden är det bara att ta den. Det blir ett minne för livet. Jag ser det som en stor ära. Jag vet inte riktigt varför jag fått frågan...kanske är det mina två OS-guld, säger Foppa och skrattar.

Expert på Eurosport

Förutom att springa med OS-facklan, har Peter Forsberg en annan ny uppgift att ta sig an i samband med OS. Forsberg ska agera expert i Eurosports studio. Och Forsberg tror att Tre Kronor har rätt goda chanser i de olympiska spelen.

– Sverige är ett av tre-fyra lag bakom Ryssland som ska göra upp om det. Ryssland är huvudfavoriter, inget snack om det. Det är ju en ganska kort turnering så det gäller att vara med från början mot Norge och se till att man gör ett bra resultat, säger Forsberg.

– Matchen mot Norge kan verkligen spela in med målskillnad och var man hamnar i gruppen och vidare in i slutspelet, fortsätter Foppa. Det ska bli spännande och kul att följa när alla matcher verkligen gäller.

Invigning på tisdag

Peter Forsberg kommer att springa med facklan under tisdag förmiddag. Första tävlingen i OS tar vid först natten till torsdag, då curling står på schemat.



Tre Kronor spelar sin första match torsdag 15:e februari klockan 8:40, mot Norge. Damkronorna inleder redan lördagen den 10:e februari klockan 8:40, mot Japan.