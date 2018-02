Risk för krig?

Att det är risk för att konflikten mellan Nordkorea och Sydkorea att gå i en väpnad konflikt under OS är inte speciellt troligt.

Däremot så säkrar Sydkorea sin gräns mot Nordkorea. Det förhöjda säkerhetsläget är en påföljd av att Nordkorea igår utförde en uppvisning av deras armé och missiler i huvudstaden Pyongyang. Bara några mil utanför OS-staden Pyeongchang.

Sydkorea har endast skickat en mild varning till sin granne, men påföljderna lär trappas upp efter att OS 2018 har avslutats menar experter.

Utöver politik, och militärt motstånd så finns det även massor av demostranter till OS 2018. Många demostranter i Sydkorea menar på att OS kommer förvärra situationen mellan Syd- och Nordkorea.

Enligt många demostranter är OS 2018 bara ett spel för gallerierna. Relationen mellan länderna är mer infekterad än vad man erkänner till medborgare och till övriga världen.

Invigningen i fara?

Senare idag (den 9 februari) är det dags för invgningen av OS 2018. Att det kommer demostreras på sina håll är mer eller mindre än självklarhet. Redan flera timmar inför invigningen så har ett stort antal dfemostranter drabbats samman med kravallpolis utanför Olympiastadium där invigningen kommer att hållas.

Under invigningen så kommer även Nord- och Sydkorea att marschera in under en och samma flagga. Vilket många ser positivt på, men även sticker i mångas ögon.