Bra att notera är dock att de flesta curlingmatcher under OS kommer att spelas på natten (svensk tid).

Du kan själv välja att sända vinter-OS 2018 via tv & live streaming . Det är dessa två knep som vi kommer att använda för att hänga med i dramatiken under mästerskapet.

Det sa Agnes Knochenhauer. Men även Sara MacManus hann lägga in en kommentar som kanske skrämmer Sveriges konkurrenter.

På damsidan så kommer Sverige att ha Lag Hasselborg som skapades 2015. Ett förhållandevis nytt lag som nu får chansen att försvara de blå och gula färgerna under OS 2018.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller