Ibland är det dock svårt att kombinera reklampauser med det tighta OS-schema som finns under mästerskapen.

Dessutom har många svenskar stundtals ha svårt med att streama vinter-OS 2018 online . I vissa fall har inte sändningarna fungerat under kortare perioder.

Det är inte den enda punkten som svenskar har emot Kanal 5 och deras rapportering under OS 2018.

Allra störst kritik fick Kanal 5 motta under finalen i Slopestyle. Där hade inte svenskarna någon möjlighet att se hela Niklas Matssons bästa körning. Utan istället fick man nöja sig med ungefär hälften av hans åk.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss. | Villkor gäller