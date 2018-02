– Men just nu tycker jag ju bara att allt är jättekul!

– Men… det var något som jag bara konstaterade för mig själv. Jag vet ju inte alls hur jag kommer att känna om fyra år. Allt beror ju på hur motiverad jag är. Om jag vill lägga ner all den tid som behövs.

I nästa OS, 2014 i Sotji, bjöd Charlotte Kalla världen på en fantastisk uppvisning i damernas stafett. När Kalla påbörjade sin avslutningssträcka på 5 km innehade Sverige tredjeplatsen, hela 26 sekunder bakom ledarduon: finskan Krista Lähteenmäki och tyskan Denise Herrmann. Alldeles bakom sig hade Kalla en norska och en franska. Ett rimligt vägval för de flesta åkare hade varit att försöka behålla tredjeplatsen, men Charlotte Kalla tänkte annorlunda. Hon gjorde ett rejält ryck ifrån norskan och franskan, och siktade mot duon i täten. Efter halva sträckan hade hon tagit in hälften av avståndet till tätkvinnorna. Vid vallen före skidstadion hade Kalla hunnit upp ledarduon, samtidigt som avståndet till norskan och franskan nu utökats med 20-30 sekunder. I den sista hästskokurvan drog Kalla förbi Lähteenmaki och Herrmann, och tog sig i mål en knapp sekund före de båda.

