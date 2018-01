Fjärdeplats för Frida Hansdotter

På damsidan hade Sverige, likt som på herrsidan två slalomåkare med sig i världscupstävlingen i Stockholm. Det största hoppet var Frida Hansdotter som just i detta nu slipar på OS-formen.

Frida Hansdotter hamnade precis utanför pallplats. Hon hamnade med andra ord på en fjärdeplats. Dessvärre så åkte Frida Hansdotter ut från sin bana.

Den andra svenska slalomåkaren på damsidan var Anna Swenn Larsson. Hon hamnade dessvärre inte på någon av de bättre placeringarna i parallellslalomen i Stockholm.

Frågan som nu många svenskar ställer sig är om slalomåkarna nu har hittat den form som krävs för att ge från sig så goda resultat på vinter-OS som det bara är möjligt.

Kan Myhrer hamna på pallen i OS?

Vi på Sportal.se skulle påstå att Sveriges bästa chans till pallplats för alpint under OS vilar på André Myhrer. Hans fina form på de senaste tävlingarna är svårslagen, och skulle han lyckas att få till det under OS 2018 så tror vi helt klart att han kan kamma hem en eller annan medalj för Sverige.

Vi rekommenderar helt klart dig att live streama vinter-OS för att följa André Myhrers och Frida Hansdotters jakt på medaljer med så fina valörer som möjligt.

Vi kommer utan tvekan se till att följa med när alla grenar ska avgöras i Sydkorea mellan den 8-25 februari.