Match: Celta Vigo - Real Madrid, La Liga

Datum & tid: Lördag den 17 augusti, 17:00

Arena: Estadio de Balaídos, Vigo

Stream: Bet365

Streama La Liga

Streama Celta Vigo – Real Madrid

Om du är ute efter en möjlighet att se Celta Vigo – Real Madrid via live stream har du kommit rätt. Vi kan meddela dig att det är väldigt enkelt att titta på matchen på internet. Allt du behöver göra är att skapa ett konto på Bet365 och att där sätta in minst 50 kronor, sedan är det bara att streama Celta Vigo – Real Madrid! Så fort matchen är slut kan du plocka ut dina pengar om du vill!

Din Bet365 live stream sänds i bra bildkvalitet och med ett väl fungerande ljud. Du kan titta på sändningen från vilken enhet du vill, koppla upp matchen från mobil, dator eller surfplatta. Det går även att streama Athletic Bilbao - Barcelona på Bet365.

1. Gå in på Bet365

2. Skapa ett konto och sätt in minst 50 kronor

3. Se din Celta Vigo - Real Madrid live stream (tillgängligt i Sverige!)

Titta på Celta Vigo – Real Madrid på TV

C More köpte häromdagen rättigheterna att sända La Liga, och La Ligas tid hos Strive blev alltså bara ettårig. De flesta av kommentatorerna följer dock med till C More, så som den ofta förekommande Eurotalkgästen Marcelo Fernández.

Nu när La Liga finns på C More finns det även TV-kanaler där matcherna kan pumpas ut. Den här matchen är det C More Fotboll som sänder.

TV-kanal: C More Fotboll

Sändningsstart: 17:00

Inför matchen

Real Madrid har förstärkts av Eden Hazard till denna säsong, och laget har alltså fått en ny galáctico att tillgå. Även anfallaren Luka Jovic har värvats in, även om hans namn knappast klingar lika högt som den tidigare Premier League-stjärnan Hazard. Jovic kommer troligen inte ens tillhöra startelvan i denna premiärmatch.

Real Madrid saknar Marco Asensio, Dani Carvajal med flera, och även nye vänsterbacken Ferland Mendy. Gamle, gode Marcelo väntas starta ute till vänster.

Celta Vigo kommer till matchen med Iago Aspas som sin största stjärna, som vanligt. En intressant värvning inför säsongen är den av Denis Suárez. Den tidigare Barcelonaspelaren har stor talang men lyckades aldrig slå sig in i "Barca", eller i Arsenal dit han var utlånad i våras.

Celta har även värvat in mittbacken Joseph Aidoo, som har ett förlutet i Hammarby. Aspas, Suárez och Aidoo väntas alla starta.