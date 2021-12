Streama Real Madrid - Atlético Madrid: Live stream & TV (12/12)

Vad: Real Madrid – Atlético de Madrid (La Liga) När: Den 12/12, kl. 21:00 Vart: Santiago Bernabéu, Madrid Live stream: Bet365 TV: C More Fotboll Speltips: Real Madrid vinner matchen (2.06 hos Unibet)

Real Madrid – Atlético Madrid live stream

Det lär vara väldigt många som kommer att vilja streama Real Madrid – Atlético Madrid live. För att se matchen online är det inte mycket ni behöver göra. Men först och främst måste ni ta reda på var ni hittar La Liga live streams i Sverige, och det är det vi ska visa er.

En sida som visar spanska ligan är Bet365. Faktum är att allt som krävs för att se Real Madrid – Atlético Madrid online är att skapa ett konto på Bet365, och där sätta in minst 50 kronor. När det är gjort kan ni ta del av alla fotboll live streams sidan har att erbjuda.

Gå in på sajten, skapa ett konto och gör din instättning. Sen kan du börja titta på din Real Madrid – Atlético Madrid stream! Välj själv om du ska se matchen via mobil, dator eller surfplatta. Har du kanske en Chromecast? Då kan du koppla över din Real Madrid – Atlético Madrid live stream till TV-skärmen, och se matchen på TV.

Sändningarna på Bet365 håller hög kvalitet. Bilden är bra och ljudet likaså. Du får oftast kommentatorer som talar engelska, men ibland saknas det kommentatorer.

Titta på Real Madrid – Atlético Madrid på TV

Om du önskar, och har kanalen som krävs, kan du välja att titta på Real Madrid – Atlético Madrid på TV. Den kanal som sänder matchen är C More Fotboll, vilken ingår i C Mores kanalpaket om du har sportabonnemanget.

Det finns fler sätt att se Real Madrid – Atlético de Madrid på TV. Du kan nämligen, som vi redan varit inne på, välja att koppla över din stream av matchen till TV-skärmen. Detta gör du exempelvis med hjälp av en HDMI-kabel eller Chromecast.

TV-kanal: C More Fotboll

Avspark: 21:00

Inför matchen

Vi har skrivit en längre rapport inför matchen, som ni finner i vårt Real Madrid – Atlético de Madrid speltips. Men vi ska ge er de grundläggande förutsättningarna inför matchen även här.

Real Madrid toppar La Liga på hela 39 inspelade poäng. Atlético återfinns på fjärde plats, tio pinnar bakom rivalen men med en match mindre spelad. Vinner Atlético här tar man ett stort kliv närmare rivalen, men blir det däremot förlust så gör Real ett tidigt guldryck. En så kallad sexpoängsmatch, med andra ord.