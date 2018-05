Österrike har inte haft någon övertygande start på sitt mästerskap. Övertidsförlust mot Schweiz är inget att hurra över, och att sedan förlora matchen därpå med 0-7 är direkt knäckande. Under tisdagseftermiddagen spelar Österrike match igen, mot Slovakien, och det återstår att se hur det går då. Oavsett utgång av den matchen kommer Österrike till Sverige-mötet med en dags mindre vila än svenskarna, vilket kan vara ytterligare en faktor som talar i Sveriges favör. Att Sverige har ett klart bättre lag än österrikarna är det inget snack om, och oddset 1.04 på svensk seger inom ordinarie tid vittnar om det. Vi tror att Sverige gör proceduren kort, och straffar Österrike direkt. Vi spelar Sverige -1.5 under första perioden, vilket innebär att Sverige leder med minst 2 mål efter period 1. Detta till oddset 1.85 på Bet365.

Sverige har gjort en stark start på ishockey-VM, och är tillsammans med Ryssland ensamma om att ha tagit full pott efter tre omgångar. Även Finland kan utföra samma bedrift, om de vinner mot Norge ikväll, tisdag. Tre Kronor inledde alltså VM med att krossa Vitryssland med 5-0, och följde sedan upp med en dramatisk seger över Tjeckien. I den tredje gruppspelsomgången var det återigen dags för överkörning – 4-0 mot Frankrike. Österrike har förlorat båda sina två inledande matcher. Först åkte man på en övertidsförlust mot Schweiz, och sedan blev det torsk med hela 0-7 mot Ryssland. Under tisdag eftermiddag (16:15) möter man Slovakien, som också står på 1 poäng så här långt.

