Streama Leksand – Brynäs

Det är väldigt enkelt att streama Leksand – Brynäs live på internet. Allt du behöver för att kolla på matchen direktsänt på nätet är ett konto på CMore, där matchen visas. Skaffa det och titta när Leksand och Brynäs gör upp om bra placeringar i Svenska Hockeyligan.

Det går att titta på din Leksand – Brynäs live stream från vilken plattform du vill. Titta på matchen direktsänt från mobil, dator eller surfplatta.

Du får se matchen med HD-kvalitet och bra ljud, och kommentatorerna är alltid Johan Edlund och Johan Tornberg. På CMore kan du se alla matcher från SHL.

1. Skapa ett konto på cmore.se

2. Välj C More All Sport

3. Streama Leksand - Brynäs live (avspark 19:00 24 september)

Titta på Leksand - Brynäs på TV

Den kanal som visar Leksand - Brynäs är C More Hockey, och där kan du således titta på matchen via TV-sändning. Ratta in kanalen från din TV-box och njut av hockey av högsta kvalitet.

Saknar du kanalen men ändå vill se matchen på TV kan du koppla in sändningen på TV-skärmen ändå med hjälp av en HDMI-kabel, Chromecast eller annat verktyg.

TV-kanal: C More Hockey

Sändningsstart: 18:45

Inför matchen

Leksand ar inlett säsongen ganska bra, och ligger efter fyra omgångar på 5:e plats med 7 poäng. För Brynäs ser det något sämre ut, då man står på blott 4 pinnar. Brynäs har dock spelat en match mindre, och kan således komma ikapp – och förbi tack vare målskillnad – Leksand när slutsignalen för den här matchen går.

Både Leksand och Brynäs kommer senast från förluster, Leksand mot HV71 och Brynäs mot Färjestad. Leksand förlorade dock på straffar.