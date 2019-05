Om vi istället kollar på den oddsen som är något mer riskfulla, men med större vinster. Då rör vi oss närmare att spela på en svensk målskytt. Vi tror att Oliver Ekman Larsson kommer att stänka in ett mål mot Ryssland.

Om vi börjar med kolla in de oddsen som gäller för vinnarspel inför Sverige – Ryssland. Då kan vi se att oddsen ligger väldigt jämnt. Vilket bekräftar vår analys om att detta kommer bli en jämn match. Detta är även en match som mycket väl kan vara den stundande VM-finalen.

En av de sidor vi främst kan rekommendera är bet365. Inte minst så är det en sida med några av de bästa oddsen på sport online. Dessutom så har man gjort sig kända för sin live streaming under de senaste åren.

Den stora fördelen med att kunna streama matcher i hockey VM 2019 är att det finns flera olika knep att använda sig av. Inte minst så finns det spelsidor online som både erbjuder dig att betta och att streama Sverige – Ryssland under den 21 maj.

För att kvalificera dig ska du ha ett finansierat konto eller ha placerat ett spel inom de senaste 24 timmarna. Notera att tillgången till live streams kan variera emellan olika länder | IP-restriktioner kan gälla | kontrollera med leverantören | 18+

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.