Streama Linköping – Växjö live

Att streama Linköping – Växjö direkt på nätet är enkelt som en lek. Allt du behöver göra är att skaffa ett konto och välja abonnemang på CMore, då det är de som sitter på rättigheterna att visa SHL live. Gör det och njut av att titta på ishockey från Svenska Hockeyligan! Du kan bland annat streama Färjestads BK - Malmö Redhawks.

Du kan se din live stream av Linköping – Växjö från vilken plattform du vill. Det går alltså att koppla upp sändningen av matchen från mobil, surfplatta, dator eller om du har någon annan enhet i ditt förfogande.

1. Skapa ett konto på C More

2. Välj abonnemanget C More All Sport

3. Streama Linköping HC - Växjö Lakers live (avspark 19:00 28 september)

Titta på Linköping – Växjö på TV

Den kanal som TV-sänder Linköping – Växjö är C More Live 2, och där kan du således se matchen direktsänt på TV. Ratta in kanalen och titta och njut av hockeymatchen.

Kommentatorerna på C More är alltid av högsta kvalitet, och det gäller även bild- och ljudkvaliteten.

Om du saknar C More Live 2 men ändå vill se matchen på TV går det bra att koppla din LHC – Växjö live stream från valfri plattform till TV med hjälp av en HDMI-kabel eller en Chromecast.

TV-kanal: C More Live 2

Matchstart: 18:00

Inför matchen

Detta är en match mellan seriens, i skrivande stund, sämsta lag. Linköping ligger näst sist med blott två poäng på fyra matcher, och Växjö ligger allra sist.

Efter att vi har publicerat den här texten kommer både Linköping och Växjö att ha spelat ytterligare en match, Linköping mot Luleå och Växjö mot Oskarshamn. Det återstår alltså att se hur pass lagen lyckas ändra på tabellen tills på lördag.