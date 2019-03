På andra sidan isen står Leksand. Leksand kom fyra i Hockeyallsvenskans tabell, med 90 inspelade poäng på 52 matcher. Laget förlitade sig mer på en bra bredd och organisation än enskilda spelare, men är det någon som ska höjas är det svårt att inte nämna assistkungen Linus Persson, som även smäller in ett mål då och då när han känner för det.

För att Mora ska fixa detta krävs det att Spencer Abbott (5:a i assistligan i SHL) behåller den form han visat under i princip hela säsongen. Även Andrew Rowe och Mathias Bromé får gärna vara på topp.

Om du istället vill se direktkvalet till SHL mellan Leksand – Mora på TV kan du gå in på tablån och kolla vart matchen sänds, vilken kanal som visar den på TV. Eller så kan du se vilken TV-kanal som visar matcherna vilken tid, här nedan:

Det som är väldigt bra är att det går att streama Mora - Leksand direkt från valfri plattform. Du kan ha igång din live stream från mobil, dator eller surfplatta. Allt går lika bra när du vill se matchen. Vill du titta på Brynäs - Frölunda via live stream kan du också göra det online .

För att kvalificera dig ska du ha ett finansierat konto eller ha placerat ett spel inom de senaste 24 timmarna. Notera att tillgången till live streams kan variera emellan olika länder | IP-restriktioner kan gälla | kontrollera med leverantören | 18+

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.