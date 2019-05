Därför vore det en synd att inte följa samtliga matcher under hockey VM via stream & TV . Detta är något vi har gjort en guide för. I denna tablå kan du både se hur du kan live streama turneringen, men även vilka TV-kanaler som sänder Tre Kronors matcher.

Sveriges forwards under hockey VM tillhör kanske något av de mest intressanta under turnering. Inte minst så kommer det finnas massor av ögon på den unga Elias Pettersson som gjort stor succé i NHL och i sitt klubblag Vancouver Canuks.

Rutin är något som vi känner till kommer behövas under ett VM. Därför tycker vi Mattias Ekholm från Nashville Predators är en mycket bra pjäs i detta lag för att skapa mer balans.

När det kommer till målvakter så har Sverige absolut en grym uppsättning. Inte minst så kommer vi i de allra flesta matcherna under VM 2019 ha Henrik ”Lunkan” Lundqvist som vaktar målet. Alla som kommer ihåg ishockey VM från 2017 minns säkert att Henrik Lundqvist spelade en mycket stor roll.

För att enklast kunna få en överblick över Sveriges landslag i ishockey under VM 2019 så går vi igenom målvakter, backar och forwards. Samt ger våra tankar kring Sveriges trupp.

