Platserna mellan 7-10 innebär att man kvalificerar sig till åttondelsfinaler. I dagens läge innehar Brynäs IF den viktiga tiondeplats placeringen. Däremot finns det inte bara ett, utan två lag som flåsar Gävlelaget i nacken. Både Örebro HK och Linköping HC ligger i 2, respektive 3 poäng efter.

När det gäller platserna direkt till kvartsfinaler (1-6), så har just nu båda Skåne-lagen Malmö Redhawks och Rögle BK chanser att nå dessa platser. Då krävs det att man spelar närmast felfritt de sista omgångarna. Dessutom får man hoppas på att Skellefteå AIK eller Växjö Lakers inte har turen på sin sida under sina sista grundspelsmatcher.

Där kan du se att både Luleå HF och Färjestads BK kommer ha chans att ro hem tabellen inför slutspelet. Det kommer inte bara leda till prispengar och ära. Det kommer även föra med sig fördelar när lagen sedan går in i slutspelet av SHL.

