En annan spelare som nyligen åkt ur NHL är Gabriel Landeskog. En spelare som förbundskapten Grönborg gärna ser med i den trupp som spela under VM.

Frågan är om han blir nästa namn som vill försvara sin titel under ishockey VM 2018.

I samband med att Dallas Stars åkte ur NHL så är det inte bara John Klingberg som kan ansluta. I Dallas Stars spelar även Mattias Janmark. Denna forward var även med under förra året och kan stolt titulera sig som VM-guldmedaljist.

Flera medior beskriver detta som en drömförstärkning. Med Klingbergs facit från Dallas Stars denna säsongen så kan väl knappast någon säga emot det. Den svenska backen skapade inte mindre än 45 poäng på 64 matcher under denna säsongen. Det är ännu oklart om Klingberg kommer finnas på isen när premiären spelas. Läs gärna vårt Sverige - Tjeckein speltips & odds som vi kommer spela på. Eller kanske vill du hellre få tips om hur du kan se Sverige - Tjeckien stream under den 10 maj.

Efter att Dallas Stars tågade ur från slutspelet i NHL så togs kontakt med 26 åriga backen John Klingberg. Det var den assisterande tränaren Peter Popovic som tog kontakt via ett SMS. Där skriver han klart och tydligt att han kommer personligen att plocka upp John Klingberg på flygplatsen i anslutning till Bratislava där Sverige kommer spela sina matcher i hockey VM 2019.

För att kvalificera dig ska du ha ett finansierat konto eller ha placerat ett spel inom de senaste 24 timmarna. Notera att tillgången till live streams kan variera emellan olika länder | IP-restriktioner kan gälla | kontrollera med leverantören | 18+

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.