Utöver Ryssland och Slovakien i Grupp A samt Kanada och Lettland i Grupp B har alla lag spelat 6 av de 7 gruppspelsmatcherna. Vi går med andra ord mot slutet av gruppspelet i ishockey-VM 2018 i Danmark.



Se Tre Kronors sista match i gruppspelet. Titta på Sverige - Ryssland stream gratis från hockey VM. Vi hjälper dig direkt att hitta rätt!

Grupp A – förutsättningar inför sista matchen

Nation Matcher Poäng Sverige 6 17 Ryssland 5 13 Tjeckien 6 12 Schweiz 6 9 Slovakien 5 8 Frankrike 6 6 Österrike 6 4 Vitryssland 6 0

Seger under ordinarie tid ger 3 poäng, seger under övertid 2 poäng, förlust under övertid 1 poäng, förlust under ordinarie tid 0 poäng. Om flera lag hamnar på samma antal poäng, rankas lagen efter inbördes möten.

För att gå vidare till kvartsfinal krävs det att man hamnar bland de 4 bästa lagen i den 8 lag stora gruppen. Med dessa förutsättningar klara för oss kan vi konstatera att Österrike och Vitryssland redan är utslagna. Samtidigt ser vi att både Sverige och Ryssland är klara för kvartsfinal.



Däremellan då? Tjeckien behöver ta minst 1 poäng mot Österrike ikväll, för att vara helt säkra på vidareavancemang. Schweiz behöver även de ta minst 1 poäng i matchen mot Frankrike, för att vara garanterade slutspelsplats.



Slovakien har två återstående matcher – först Ryssland idag och sedan Vitryssland imorgon. Vi får väl anta att man besegrar åtminstone Vitryssland, och då kan man med tur gå vidare. Men då krävs även att Schweiz tappar poäng i sin match.



Det är Frankrike som möter Schweiz, i sin sista match. Frankrike kan gå vidare vid vinst, men antagligen blir man utslagna även med tre pinnar där. Frankrike är nämligen beroende av att Slovakien misslyckas med att besegra det Vitryssland som inte tagit en enda poäng i mästerskapet.

Sverige redan slutspelsklart

Krångligt? En aning kanske. Vi får glädja oss över att Sverige redan är klart för kvartsfinal och att vi inte behöver räkna något mer på det. Men en seger mot Ryssland hade ändå smakat gott, inte minst för att ta förstaplatsen i gruppen och därmed få ett lättare motstånd i kvartsfinalen.



Allt tyder på att Ryssland slår Slovakien idag. Ett sådant resultat skulle innebära att det lag som vinner matchen mellan Sverige och Ryssland (ordinarie tid eller efter övertid) tar förstaplatsen.