Får Färjestad in första pucken idag känns det som att det kan rinna iväg ordentligt målmässigt, fördel Färjestad. Frölunda spelar helt utan självförtroende och de har en ordentlig press på sig i ett fullsatt Scandinavium.

Färjestad har varit väldigt heta, bortsett från strafförlusten senast mot Brynäs. Där Färjestad låg under med 3-0 inför sista perioden, men på något sätt lyckades hitta tillbaka. Signaturen för värmlänningarna har varit det offensiva spelet den här säsongen. Och oj som de har producerat.

Skapa ett konto och sätt sedan in minst 50 kr. Då kommer du att få tillgång till alla live streams som erbjuds i regionen du befinner dig i. Gillar man att spela på matcher är det väldigt smidigt att även där ha allt samlat på ett ställe.

För dig som befinner dig utanför Sverige kan vi rekommendera en annan streamingtjänst ifall du följa hockey. Bettingbolaget bet365 erbjuder sina spelare möjligheten att se hockey via live stream direkt på sajten.

Skapa ett konto hos Cmore, om du inte redan har ett, och välj sedan till deras tillhörande sportabonnemang. När det är gjort klickar du bara på fliken ”Sport”. Där kommer du att hitta all sport som sänds via live stream hos streamingtjänsten.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.