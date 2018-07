Enligt trovärdiga uppgifter skriver Sven-Göran Eriksson på för Irak under den kommande veckan.

Sedan Sven-Göran Eriksson fick sparken från kinesiska Shenzhen FC i juni 2017 har han stått utan jobb. Rykten har placerat honom i Norge, som tränare men även som president över ett norskt lag. Nu verkar han dock ge sig ut på ett annat äventyr.



Enligt större irakiska medier är Eriksson i mycket långt gångna förhandlingar om att ta över det irakiska landslaget. ”Svennis” sägs redan ha tackat ja, och endast detaljer återstår. Under den kommande veckan ska tränaren till Istanbul för att träffa representanter från det irakiska fotbollsförbundet, där det slutgiltiga avtalet ska bestämmas och kontraktet ska skrivas på. Spelar Asiatiska mästerskapen om några månader Redan i januari 2019 har Eriksson, om affären blir av, ett stort uppdrag att ta sig an. Irak spelar då i Asiatiska mästerskapen, där man delar grupp med Iran, Vietnam och Jemen.



Irak vann Asiatiska mästerskapen år 2007 och tog även en fjärdeplats i de senaste mästerskapen. Trots att nationen regelbundet tillhör Asiens bästa landslag har man endast kvalificerat sig till VM en gång, för 32 år sedan. Svennis kontrakt väntas gälla över kvalet till VM 2022, till vilket spelschemat fastställs i juli 2019. "Erik Hamrén favorit till att ta över Rosenborg" Nära Irak redan för några år sedan Sven-Göran Eriksson ryktades till Irak redan i slutet av år 2012, och då sa han följande till Aftonbladet:



– De hade ett fantastiskt bra lag för några år sedan när de vann asiatiska mästerskapen (2007). Jag såg finalen och då var de väldigt, väldigt duktiga. Exakt var de står i dag vet jag inte, men Irak har ett bra landslag. Visst kan jag tänka mig att gå dit. De är inte Barcelona kanske, men de är väldigt bra fortfarande. Det hela slutade dock med att Irak tog in serbiske Vladimir Petrovic istället medan Eriksson blev teknisk rådgivare i Al Nasr, Förenade Arabemiraten. Irak nästkommande match kommer att spelas mot Palestina den 4 augusti.

