Timo Werner är blott 22 år gammal och har bara spelat två säsonger i Bundesliga, men hans karriär har gått i raketfart uppåt under dessa två år. Totalt 34 Bundesligamål har Werner smällt in, och han är hett villebråd på transfermarknaden. Werner är uttagen i Tysklands VM -trupp, och en framgångsrik turnering för 22-åringen gör att han kan välja och vraka mellan klubbar att gå till i sommar. Men Werner själv säger att det inte är så han ser på saken. – VM handlar inte om att visa upp sig för Barcelona, Real Madrid, Liverpool eller någon annan klubb. Jag vill bli världsmästare och sen vill jag fortsätta att försöka uträtta saker med RB Leipzig. Det är sedan tidigare känt att Timo Werner är en hängiven supporter av Manchester United. Men oavsett om de lägger sig i leken, kan vi troligen vänta oss att Werner i Leipzig även kommande säsong. – Jag har inga tankar på att byta klubb, fastslår Timo Werner. Liverpool, som är en av klubbarna Werner ryktas till, spelar final i Champions League på lördag kväll mot Real Madrid. Läs här om hur du gör för att streama Real Madrid - Liverpool i Champions League . Här kan ni läsa mer om fotbollrykten och övergångar .

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.