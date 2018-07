Sportal.se var först i Sverige med att rapportera om att Sven-Göran Eriksson var i långt gångna diskussioner med Irak om rollen som förbundskapten. Eriksson skulle träffa representanter från Iraks förbund i Istanbul under onsdagen för att slutföra de sista detaljerna i kontraktet.



Nu är Sportal.se återigen först i Sveirge med att avslöja att de båda parterna är överens, och det enda som återstår är underskriften.



Fortsätt hålla koll på hemsidan för att se vad som händer framöver.



* I en tidigare version av denna artikel gick det att läsa att Eriksson var presenterad som teknisk direktör, vilket alltså inte stämmer. De båda parterna är överens men pennan har inte tryckts mot pappret ännu, och huruvida Eriksson blir förbundskapten eller teknisk direktör är ännu inte offentliggjort.

