När Neymar lämnade Barcelona för att gå till Paris Saint-Germain förra sommaren, blev han i och med övergångskostnaden på 2 miljarder kronor världens dyraste transfer någonsin. Men kanske stannar han bara en säsong i sin nya klubbadress? Rapporterna om att han inte trivs i PSG har under året duggat tätt, och han uppges vara osams med klubbens andra stora stjärna, Edinson Cavani. Det sägs också att Neymar egentligen ville gå till Real Madrid när han lämnade ”Barca”, men att en direktövergång mellan klubbarna inte gick att få igenom. Därför valde Neymar att gå till PSG för att kunna hitta en annan väg till Madrid. Nu uttalar sig den brasilianske före detta storspelaren, Ronaldo Luís Nazário de Lima, om saken. På frågan om Neymar och Cristiano Ronaldo skulle kunna spela ihop, är Ronaldos svar solklart. – Cristiano och Neymar är naturligtvis kompatibla. De är två bra spelare, ännu bättre tillsammans än isär. Brassen Ronaldo spenderade fem år i Real Madrid, och öste in mål för klubben. Han säger att det är viktigt att klubben inte går för fort framåt om de försöker värva Neymar. – Om Neymar vid någon tidpunkt bestämmer sig för att han vill lämna, då måste Real Madrid vara försiktiga för att få honom. På lördag kväll spelar Real Madrid final i Champions League. Läs här om hur ni gör för att streama Real Madrid - Liverpool, Champions League .

