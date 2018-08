I fredags kunde Sportbladet avslöja att den tidigare Malmöspelaren Vladimir Rodic låg högt upp på Hammarbys önskelista. Sedan Rodic lämnade Malmö år 2016 har han tillhört Karabükspor, Randers och numera Silkeborg IF.



När Hammarbys tränare Stefan Billborn efter matchen mot Trelleborg fick frågan om vad han tyckte om Rodic, svarade han följande:



– Rodic är en otroligt bra spelare. Han är snabb och jobbar även hårt i försvarsspelet. En högklassig spelare, utan tvekan. Fotbollsrykten & klara övergångar Landade på Arlanda igår Nu har Vladimir Rodic landat på Arlanda. Det är spelaragenten Michael Kallbäck som publicerat en bild på Hammarbys anfallare tillika Rodics landsman Nikola Djurdjic, där Djurdjic står på Arlanda med en Sverigeflagga.



Kallbäck skriver inte bokstavligen vad Djurdjic gör på Arlanda, men det är givet att han är där för att möta upp Rodic. Förutom att Djurdjic och Rodic båda kommer från Serbien spelade de dessutom tillsammans i Malmö FF, vilket gör att de känner varandra väl sedan tidigare. Utan att säga något så bjuder jag på en skön bild :) pic.twitter.com/7gowz1ffe1 — Michael Kallbäck (@MichaelKallback) August 6, 2018

