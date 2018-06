Säsongen 2007-08 hamnade FC Barcelona på en svag tredjeplats, och till sommaren 2008 valde klubben att göra sig av med dåvarande tränaren Frank Rijkaard. Som ersättare tog man in lagets tidigare spelare Josep ”Pep” Guardiola. Guardiola hade tränat Barcelona B i en säsong, men hade utöver detta ingen tränarerfarenhet. Det första den nye tränaren gjorde var att dumpa lagets storstjärna Ronaldinho, då han ansåg att brassen kunde ha dåligt inflytande på resten av truppen med sin dåliga träningsdisciplin. Även Deco lämnade klubben samma sommar. Trots de stora spelartappen kunde Guardiola leda Barcelona till en historisk trippel, klubbens första i historien. Därefter fortsatte Barcelona att rada upp framgångar under de fyra år Guardiola var ansvarig.

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.