Real Madrids president Florentino Pérez säger sig vara helt ovetande om att Zidane skulle ta detta beslut. – Jag var inte beredd på detta, säger Pérez. Det var ett oväntat och ett tråkigt beslut. Den gamle spelarlegendaren tog över Real Madrid i mitten av säsongen 2015-16. Under sina år i "Los Blancos" lyckades han med bedriften att ta klubben till två raka Champions League-titlar (2016 och 2017), vilket ingen klubb åstadkommit tidigare. Våren 2018 fyllde han på prisskåpet genom att leda Real Madrid till klubbens tredje raka Champions League-titel. Zinedine Zidanes hemland Frankrike spelar vänskapslandskamp mot Italien under fredagskvällen. Läs här om hur du gör för att streama Frankrike - Italien .

*VIKTIGT MEDDELANDE - Sportal.se, i samarbete med bet365, erbjuder över 40 000evenemang via livestream varje år. Notera att de immateriella rättigheterna att sända sådanaevenemang via livestream vanligtvis ägs på landsnivå och därför, beroende på var du befinnerdig, kan det finnas vissa evenemang som du inte kan se på grund av sådana restriktioner.Innan du blir medlem hos bet365 och finansierar ditt konto för att se ett särskilt evenemangvia livestream, rekommenderas du att först kontrollera med bet365, med tanke på var dittland är beläget, att du är berättigad att se evenemanget i fråga. Kontaktuppgifter tillbet365 hittar du genom att klicka her, och sedan klicka på Tjänster i det övre högra hörnet av webbplatsen, för att därefter välja Kontakta oss.