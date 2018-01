Efter ett halvår i Bielefeld, med bara 8 framträdanden, kände Affane att det var dags att få en nystart hemma i Sverige. I januari 2016 skrev mittfältaren på ett treårskontrakt med AIK. Tiden i AIK blev aldrig riktigt vad Affane hoppats på. Efter bara några månader i klubben fick tränaren som värvade honom, Andreas Alm, sparken. Affane passade inte in i ersättande Rikard Norlings spelsystem, och lyckades aldrig ta någon ordinarie plats i startelvan.

I Chelsea blev det tre säsonger, varav de två första i juniorlaget. Den tredje säsongen lånades han ut till Roda JC i holländska Eredivisie, där Affane för första gången i karriären fick känna på seniorfotboll. Efter sommaren 2013 valde Chelsea att släppa Amin Affane gratis, och den unge svensken skrev på för Energie Cottbus i tyska andraligan. Men Affane fick bara spela 9 matcher den säsongen, och Cottbus kom sist och flyttades ned. Affane ville inte stanna kvar i det sjunkande skeppet, utan skrev på för Wolfsburg men lyckades aldrig ta sig in i klubbens A-lag. Efter en säsong lämnade Affane för Arminia Bielefeld, och han var således tillbaka i tyska andraligan igen.

