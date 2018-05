Radamel Falcao slog igenom i Porto, där han vann skytteligan både i portugisiska ligan och i Europa League. Därifrån gick flyttlasset till Atlético Madrid sommaren 2011, och Falcao sågs nu som en av världens absolut bästa anfallare.



Efter två säsonger för Atlético, där Falcao öste in mål, köpte AS Monaco anfallaren. Det var knappast atmosfären på arenan som lockade – publiksnittet på 9 000 är sämst i hela ligan – men det fanns något annat som lockade. Den ryske miljardären Dmitry Ryboloblev hade köpt upp klubben, och erbjöd skyhöga löner – dessutom skattefritt.



Falcao har nu tillhört klubben i fyra år, och har under den tiden även hunnit med utlåningar till Manchester United och Chelsea. Den skicklige anfallaren har stått för totalt 67 mål på totalt 100 matcher för Monaco. Men nu kan det vara slut på Falcaos tid i fustendömet.

Milan visar intresse

Enligt football-italia.net vill Milan nu värva Falcao, och klubben sägs vara beredd att i utbyte erbjuda André Silva. Silva värvades till Milan inför säsongen men har inte haft den succén man hoppats på, och har bara gjort 2 ligamål på 23 matcher. Silva är dock bara 22 år gammal, och har tiden för sig.



Både Falcao och Andrés Silva har Jorge Mendes som agent, vilket skulle kunna underlätta en affär. Falcaos kontrakt går ut sommaren 2020, André Silvas sommaren 2022.