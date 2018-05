Arsène Wenger gick härom månaden ut med att han lämnar Arsenal efter säsongen. Sedan beskedet offentliggjordes har ryktena varit många, och bland annat Massimiliano Allegri, Luis Enrique och Carlo Ancelotti har ryktats till klubben. Men det ser ut som att det blir en annan, mindre erfaren tränare, som tar över Arsenal. Det är den gamla Arsenal-bekantingen Mikel Arteta – som spelade i klubben från år 2011 till 2016 – som är på väg att krita ner sin underskrift på ett kontrakt. Det enda som fattas för att Mikel Arteta ska bli Arsenals nya manager är att Arteta man ska få ihop ledarstaben som ska jobba under Arteta. När Arteta bestämt sig för vilka han vill jobba med, och Arsenal godkänt hans förslag, då är han Arsenals manager. En av dem som Arteta ryktas vilja ha med i staben är den gamle världsstjärnan Thierry Henry, som är Arsenals bäste målskytt genom tiderna. På annat håll i England spelas finalen i FA-cupen idag. Här kan du läsa om hur du gör för att streama Chelsea - Manchester United .

