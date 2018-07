Kåre Ingebrigtsen tränade Rosenborg i tre säsonger och tog då laget till tre ligaguld och två cuptitlar. Under hans fjärde säsong finner vi Rosenborg på andra plats i tabellen, endast två poäng bakom Brann. Igår chockade Rosenborg med att ge Ingebrigtsen foten.



Beskedet kom som en blixt från klar himmel, då det inte varit några som helst spekulationer om att Ingebrigtsen skulle vara på väg att tappa jobbet. Laget anses ha spelat för tråkig fotboll, och ledningen säger sig se dåliga tendenser.



– Vi har haft bra resultat men vi tycker att trenden har varit för dålig, säger klubbens ordförande Ivar Koteng till norska VD enligt Aftonbladet. Vi är medvetna om att vi tar en risk nu. Det är inte säkert att resultaten blir bättre i höst eller nästa år, men på lång sikt tror vi att detta är det rätta beslutet.



Rosenborgs spelartrupp uppges vara oerhört överraskade och besvikna över att få se sin tränare gå. Tills vidare kommer nederländaren Rini Coolen att ha tränaransvaret, men klubben letar redan efter en permanent lösning. Denna lösning kan mycket väl vara Erik Hamrén. Erik Hamrén en av de stora favoriterna att ta över Rosenborgslegendaren Vidar Riseth – tre ligatitlar med klubben mellan 2003 och 2006 – säger, när han talar med Trondheims lokaltidning Tronder-Avisa, först och främst att han absolut inte väntat sig att Ingebritgsen skulle tvingas lämna klubben.



– Jag blev oerhört överraskad när jag hörde att Rosenborg sparkade Kåre Igenbrigtsen, det var ett beslut ingen hade väntat sig.



På frågan om vilken tränare han tror kommer att ersätta Ingebrigtsen, är Riseth snabb med att nämna Hamréns namn.



– Det är Erik Hamrén, Åge Hareide eller Ståle Solbakken. Jag tror nog att de har några andra namn på blocket också samt att de redan har kommit ganska långt i jakten.



Erik Hamrén tränade Rosenborg BK i två år mellan 2008 och 2010, och vann då ligatiteln båda säsongerna. Hamrén har tidigare berättat att det kändes jobbigt för honom att lämna Rosenborg och att han inte kände sig färdig med klubben, men att han det var omöjligt för honom att tacka nej när svenska landslaget ville ha honom. Hamrén ligger närmast till hands Erik Hamrén är idag “head of technical” i sydafrikanska Mamelodi Sundowns. Det innebär att han är ansvarig för allt det fotbollsmässiga, från tränarna i A-laget till allt rörande akademin. Avtalet går ut om ett år.



Åge Hareide har kontrakt med Danmarks landslag i två år till, och norrmannen har gjort oerhört goda resultat där. Senast nationen förlorade en match under ordinarie tid var hösten 2016.



Ståle Solbakken har nyligen förnyat sitt kontrakt med FC Köpenhamn med tre år, och lär knappast lämna FCK på eget bevåg för att ta över Rosenborg, ett lag som är lägre ner i fotbollshierarkin.



Med dessa förutsättningar känns det tveklöst som att Erik Hamrén är den av dessa tre som ligger närmast till hands.

