Pierre-Emerick Aubameyang har tillfälligt blivit avstängd av sin klubb av disciplinära skäl, och det är råder inga tvivel om att han är på väg bort från Borussia Dortmund. Enligt Daily Mirror har han nått en överenskommelse om ett kontrakt med Arsenal. Arsenal vill dock inte betala de 60 miljoner pund som Dortmund kräver, utan försöker få ner priset på gabonesen. Borussia Dortmund tappar alltså Aubameyang, vilket är en stor förlust i kvalitet för klubben. Som ersättare har Dortmund identifierat Chelseas anfallare Michy Batshuayi. 24-årige Batshuayi har tillhört Chelsea sedan sommaren 2016, då han köptes in för 40 miljoner euro. Det har totalt blivit 31 Premier League-matcher och 7 mål för belgaren.

Theo Walcott har inte fått starta en enda match i Premier League den här säsongen, och verkar nu lämna Arsenal FC, klubben han tillhört i över ett decennium. Sky Sports uppger att den vindsnabbe yttern har genomfört och klarat av läkarundersökningen med Everton, och att han även är överens med Everton om kontraktet. Everton betalar Arsenal 20 miljoner pund, drygt 220 miljoner kronor, för övergången. Alexis Sánchez väntas lämna Arsenal, och Manchester United uppges ligga närmast en värvning av chilenaren. Samtidigt ryktas Mkhitaryan gå åt det andra hållet och nu går Mino Raiola, Mkhitaryans agent, ut och säger att Mkhitaryans klubbyte är en förutsättning för att Sánchez United-övergång ska bli av. – Manchester United kommer inte att värva Sanchez om inte “Micki” går med på att gå till Arsenal. Micki kommer att göra det som är bäst för honom. Han har två och ett halvt år kvar på sitt kontrakt, så det är hans beslut, säger den omstridde agenten. Chelsea vill ha in någon anfallare som kan avlasta Álvaro Morata. Nu ryktas det att klubben ska värva in Andy Carroll. Många minns nog Carrolls superhöst i Newcastle 2010, som fick Liverpool att panikvärva honom som ersättare för Fernando Torres. Liverpool lade närmare 400 miljoner kronor, men värvningen blev knappast någon succé. Andy Carrolls nuvarande kontrakt, med West Ham, går ut sommaren 2019.

Cristiano Ronaldos situation i Real Madrid har varit bättre. Enligt spanska AS har Ronaldo krävt ett nytt kontrakt med förhöjd lön, vilket Real Madrid svarat på med att hälsa Ronaldo att det ”inte är rätt tidpunkt”, apropå lagets kritiska situation i La Liga och att Ronaldos kontrakt är gällande ända fram till 2021. Dessutom har Real Madrids president Florentino Pérez hälsat Ronaldos agent Jorge Mendes att de är fria att lyssna på erbjudanden från andra klubbar. Real Madrid uppges kräva 100 miljoner euro för Ronaldo. Rafael ”Rafinha” Alcântara, son till brasilianske världsmästaren Mazinho, och bror till spanske världsstjärnan Thiago Alcântara, kan vara på väg bort från FC Barcelona. Enligt football-italia.net träffar Barcelona idag Inter för att lösa en övergång. Om det rör sig om ett lån eller en direkt övergång är ej fastställt, men blir det en övergång sägs Barcelona kräva cirka 40 miljoner euro.

