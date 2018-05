Gianluigi Buffon har gjort sitt sista framträdande i Juventus tröja. Det blev över 500 matcher för klubben, innan den 40-årige målvaktslegendaren på en presskonferens häromveckan bekräftade att han gjort sitt. Buffon gav dock inte något besked om framtiden, utan berättade bara att det står mellan att ta ledigt en tid, börja arbeta i Juventus organisation eller att gå till en klubb utomlands. Det enda Buffon var tydlig med var att spel i Kina eller USA var uteslutet. Sedan har det ryktats om intresse från klubbar som Real Madrid, Liverpool och Paris Saint-Germain. Nu skriver Sky Italia att intresset är som allra störst från just Paris Saint-Germain. Enligt sajten diskuterar Buffon ett kontrakt med PSG, och parterna sägs vara ”nära en överenskommelse”.

