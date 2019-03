Ni har 7 minuter på er, skriv in så många namn ni kan komma på! Att klara alla rätt tror vi ingen gör, men kommer ni ihåg fler än hälften av spelarna ska ni vara nöjda!

Alla anfallare drivs av att göra mål, av att placera in bollen i nätmaskorna och mottas av publikens jubel. Det är också målen som krävs för anfallarna om de ska kunna göra karriär och säkra flytten till ligor med högre kvalitet, varmare breddgrader och större pengar.

Svenska Cupen har nått sin slutfas, och det är inte långt kvar innan Allsvenskan äntligen börjar. De största favoriterna till titeln är som vanligt Malmö FF, AIK och IFK Norrköping, med utmanare som Hammarby IF och BK Häcken.

