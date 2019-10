– Jag menar, med all respekt, Marcus Berg. Hur många matcher har det gått utan att han har gjort mål? 20? Fortfarande spelar han. Hade det varit jag – redan efter två matcher sa man: ”Han gör inte mål, han är inte tillräckligt bra.”

– Om Tankovic har varit den bästa spelaren i Allsvenskan, hur kommer det sig att det har tagit nästan ett helt år innan han får chansen? Vad är problemet – att han heter Tankovic eller att han inte är tillräckligt bra? Men om de andra spelar och inte är tillräckligt bra, eller gör det bra, varför skulle inte Tankovic kunna göra det bra? Isak? Varför kom Isak in nu i slutet? Han hade kunnat vara med från början.

– Nu på slutet har det hänt något. Isak har kommit in i bilden, Tankovic har kommit in i bilden. Men innan det känns det som att det varit precis som innan jag började i landslaget – att det är en sekt och den sekten stannar kvar hela tiden. Även om det finns bättre spelare därute som kan göra det bättre, vägrar man byta ut det som redan är inne i grytan. Man använder bara dem som redan är där.

För några dagar sedan träffade Zlatan SportExpressen för att prata om statyn, sin karriär och om allt möjligt. Zlatan återkommer flera gånger under intervjun till att han mött större motstånd och haft svårare att göra karriär på grund av sin utländska bakgrund. När Zlatan kom fram fanns det inga många spelare i landslaget med icke-svenska namn, och Zlatan är glad över att han med sina framgångar öppnat upp dörrar för andra med invandrarbakgrund.

