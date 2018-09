Streama Danmark – Sverige För att se Danmark – Sverige, VM-kval för damer, behöver du ett konto på CMore, då CMore är den tjänst som har rättigheterna att visa damernas VM-kval. Skaffa ett CMore-konto och titta på matchen, samtidigt som du hör de duktiga kommentatorerna Jesper Hussfelt och Malin Swedberg berätta om matchen. I expertstudion sitter Anna Brolin och Hanna Marklund. Matchen visas i HD-kvalitet och du kan titta från valfri plattform streama Danmark – Sverige damer från mobil, dator, surfplatta eller TV! Match: Danmark - Sverige, VM-kval, damer

Datum & tid: Tisdag 5 september 17:00

Arena: Viborg Arena

Stream: CMore Streama Österrike - Sverige 6/9 Trolig laguppställning, Danmark Petersen

Arnth – Sörensen – Nielsen – Sevecke – Thögersen

Christiansen – Veje – Holmgaard

Nadim – Harder Trolig laguppställning, Sverige Lindal

Glas – Fischer – Sembrant – Eriksson

Rubensson – Seger – Asllani

Jakobsson – Blackstenius – Schough Österrike - Sverige speltips & odds Vinnaren av matchen klar för VM Ikväll spelar våra svenska landslagsdamer bortamatch mot Danmark i VM-kvalet. Vinnaren av matchen är klart för VM 2019 i Frankrike. Sverige kommer till matchen efter att ha gjort ett mycket starkt kval. 6 vinster av 7 möjliga innebär att Sverige har förstaplatsen inför den avslutande VM-kvalmatchen. Plats 1 i kvalspelet innebär direktavancemang till VM 2019, medan andraplatsen gör att man får spela playoff. Danmark är med sina 16 pinnar 2 poäng bakom Sverige men 6 före Ukraina på tredjeplatsen. Fallet är alltså sådant att det vi får se idag är en ren och skär gruppfinal, där vinnaren går till VM och förloraren får spela playoff. Slutar matchen oavgjort vinner Sverige naturligtvis gruppen. Speltips När dessa två lag möttes i våras vann Sverige med 3–0, men då avgjordes dessvärre inte matchen på planen. Efter tvister mellan om kollektivavtalet mellan de danska spelarna och DBU (danska fotbollsförbundet) lämnade Danmarks landslag walk-over, och Sverige tilldelades därmed en seger med 3–0. Mycket kaos inom dansk fotboll på sista tiden, herrarna har ju efter oenigheter nyss tvingats skicka iväg ett futsal-lag att spela i Nations League (!). Hur som helst har de danska damerna gjort mycket bra resultat i de matcher laget väl har spelat. Man har resultatraden 5-1-1, där förlusten alltså kom efter lagets walk-over mot Sverige. Vi måste ändå gå för Sverige i denna match. Det svenska landslaget innehåller fler stjärnor och svenskorna ligger dessutom högre upp än danskorna på FIFA-rankingen, plats 11 jämfört med plats 13. Vi ska dock passa oss från att spela den raka 2:an med tanke på att X räcker för svensk förstaplats och avancemang till VM. Vi spelar därför ”Sverige att vinna – insatsen tillbaka vid oavgjort” till 2 gånger pengarna. Tips: Sverige vinner – insatsen tillbaka vid oavgjort

Odds: 2.00, Bet365

