Detta VM betraktades i stort som en ankdamm. Domarbesluten och kvalitén på spelet ansågs vara dåliga, och alla lag spelade försiktigt. Det gjorde dem genom att spela ”överdrivet” defensivt. Man menade att VM-slutspelet var ett ”tråkigt VM”, som bestod av ett målfattiga matcher. I snitt gjordes det enbart två mål per match och slutspelet bestod av totalt fyra straffläggningar. Argentinas andramålvakt menade att detta världsmästerskap var ”varje match var en final”.

Vid den tiden var dagens Tyskland uppdelad i två, samma år som de åter gick tillbaka till ett. Uppdelningen bestod av Östtyskland och Västtyskland, där västtyskland var favoriter i VM då de ansågs vara bäst. Östtyskland lyckades inte kvalificera sig in. Västtyskland hade legender med namn som Völler, Matthäus och Brehme på laglistan. Västtyskland tog sig till final där de ställdes inför Argentina, som Västtyskland sedan vann. Man menade att finalen var dåligt spelmässigt och att det var en”tråkig match” och det var först 85 minuten Völler drogs ner av en argentinsk försvarare i straffområdet, som sedan Brehme utökade till 1-0. Straffen blev starkt kritiserad för att vara grundat på ett felbeslut, den italienska försvaren menade dem inte hade gjort något.

År 1990 var det åter dags för världsmästerskapet i fotboll – det största sportevenemanget vid den tiden. Den här gången skulle mästerskapet hålla i Italien. Mästerskapet nådde en hög publiksiffra som 2 517 248, vilket i snitt är 48 411 personer som fick trängas i de mysiga italienska arenorna per match.

