Streama Tunisien - Nigeria

Det är mycket enkelt att streama Tunisien - Nigeria på nätet. Det enda du behöver ordna för att se matchen online är ett konto på Bet365. Där kan du nämligen se alla matcher från Afrikanska Mästerskapen, däribland streama Senegal - Algeriet (finalen).

Skapa ditt konto på Bet365, gör en insättning på minst 50 kronor och se bronsmatchen mellan Tunisien - Nigeria direktsänt från valfri plattform. Du kan nämligen strömma bronsmatchen från mobil, dator eller surfplatta.

Så snart 90 minuter passerat av matchen är det bara att ta ut dina pengar, om du vill. Lämnar du kvar pengar (det räcker med 1 krona) kan du dock ta del av alla andra fotboll streams.

Match: Tunisien - Nigeria, bronsmatch i AFrikanska Mästerskapen

Avspark: Onsdag 18 juli klockan 21:00

Arena: Al Salam Stadium, Kairo (Egypten)

Stream: Bet365

Titta på Tunisien - Nigeria på TV

För att se Nigeria - Tunisien på TV är det Sportkanalen som gäller. Det är dock en kanal som inte alltför många har i sitt utbud, och kanske är du en av dem som istället väljer att skapa ett konto på Bet365 för att streama bronsmatchen.

Trolig laguppställning, Tunisien

Farouk Ben Mustapha

Mohamed Dräger – Dylan Bronn – Yassine Meriah – Oussama Haddadi

Ayman Ben Mohamed – Ellyes Skhiri – Ghilane Chaalali

Anice Badri – Taha Khenisi – Naïm Sliti

Trolig laguppställning, Nigeria

Daniel Akpeyi

Ola Aina – William Troost-Ekong – Kenneth Omeruo – Jamilu Collins

Wilfred Ndidi – Peter Etebo

Samuel Chukwueze – Alex Iwobi – Ahmed Musa

Odion Ighalo

Tunisien utslagna efter förlängning

Tunisien var med om en oerhört händelserik semifinal mot Nigeria. Efter hands på en nigeriansk försvarare tilldömdes Tunisien straff med kvarten kvar att spela, och Ferjan Sissi klev fram. Men Ferjan Sissi lade en riktigt tam straff som Nigerias målvakt ganska enkelt kunde greppa.

Fem minuter senare var det Nigerias tur att få straff, efter att Ismaila Sarr tacklats ned i straffområdet. Men även Nigeria missade sin straff, efter en fantastisk räddning från målvakten Mouez Hassen.

Men det gick från himmel till helvete för Hassen under den här kvällen. I slutet av den första förlängningskvarten var han högst bidragande till att ge Nigeria ledningen. Hassen skulle boxa ut ett inlägg, men fick felträff på bollen som istället flög rätt in i egen försvarare varpå den studsade in i mål. Tunisien förlorade matchen med 1-0.

Nigeria åkte också ut på ett tungt sätt. Efter att ha spelat jämnt mot Algeriet i 94 minuter kunde Algeriets storstjärna Riyad Mahrez sätta dit en frispark i den 95:e minuten, vilken tog Algeriet vidare till final medan Nigeria får nöja sig med bronsmatchen.

Speltips & odds

Både Tunisien och Nigeria kommer knäckta till denna bronsmatch, efter att ha förlorat sina semifinaler på hemska sätt. För det finns inte mycket som är värre än att åka ut ur mästerskap på sena avgöranden.

Tunisien har spelat oavgjort vid full tid i fem av sina sex matcher i turneringen, och vi tror att trenden kan fortsätta på det viset.

Eftersom detta är en match som avgör vart en medalj hamnar kommer vi antagligen att få se en ganska stor riskminimering från båda håll, vilket ökar möjligheterna att det blir oavgjort.