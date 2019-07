Matchen spelas på Friends Arena, och det har talats om en riktigt låg väntad publiksiffra där bara 7 000 biljetter var sålda dagen innan matchen. Vi får hoppas att några biljetter fler säljs under matchdagen, så att AIK kan visa upp svensk fotboll och dess läktarkultur från sin bästa sida för Europa i allmänhet och Armenien i synnerhet.

Nog syntes det att Lundström var ringrostig. Efter 2 minuter orsakade han en straff som Ararat gjorde mål på, och efter 13 minuter blev han utvisad. Vi får se vem de slänger in i hetluften istället.

Första mötet mellan AIK och Ararat-Armenia slutade 2-1 till Ararat, mycket på grund av att AIK fick en katastrofal start på matchen. Ordinarie högerwingbacken Daniel Sundgren vägrade att spela på grund av att han i så fall skulle bli ”cup-tied” inför sin övergång till Aris. Istället för Sundgren tvingades AIK att kasta in Robert Lundström, som efter en korsbandsskada inte gjort en match från start på 1 år.

Det är dessvärre ingen, inte en enda, TV-kanal som visar AIK – Ararat-Armenia. Därför är det lite lurt för dig som vill kolla via parabol eller antenn till din TV-box.

För att streama AIK – Ararat-Armenia behöver du ett konto på Viaplay, då det är den tjänst som sitter på rättigheterna att visa matchen direktsänt i Sverige. Skapa ditt konto och välj ett sportabonnemang, så kan du se matchen via live stream.

