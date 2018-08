VM i Ryssland blev en framgång för det svenska landslaget, då man överträffade alla förväntningar och slutade i kvartsfinal. Nu visar sig framgångarna på FIFA:s nya världsranking.



När rankingen idag presenteras kan vi se att Sverige avancerat hela 11 placeringar, från plats 24 till plats 13. Bakom oss har vi nationer som Colombia, Tyskland, Mexiko, Holland, Polen och Italien.



Nedan ser ni topp 20 av världsrankingen, och även andra anmärkningsvärda nationers placeringar. Våra grannländer är markerade i fetstilt. Här finner ni en länk till FIFA:s världsranking. Quiz svenska landslaget FIFA:s världsranking 1 Frankrike 2 Belgien 3 Brasilien 4 Kroatien 5 Uruguay 6 England 7 Portugal 8 Schweiz 9 Spanien 9 Danmark 11 Argentina 12 Chile 13 Sverige 14 Colombia 15 Tyskland 16 Mexiko 17 Holland 18 Polen 19 Wales 20 Peru 21 Italien ---------- 24 Tunisien 24 Senegal ---------- 32 Costa Rica 32 Iran 32 Island ---------- 37 Dominikanska Republiken Kongo ---------- 46 Marocko 49 Ryssland 49 Nigeria ---------- 52 Burkina Faso 53 Norge ---------- 55 Japan 57 Sydkorea ---------- 60 Ecuador ---------- 62 Finland ---------- 69 Panama

