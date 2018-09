Streama Tyskland - Frankrike: Se matchen via live stream

Streama Tyskland - Frankrike För att streama Tyskland – Frankrike är det ytterst nödvändigt att du har ett konto på CMore, då det är CMore som sitter på rättigheterna att visa Nations League. När du väl skaffat ditt CMore-konto är det bra att veta vilket slags abonnemang du behöver för att titta på Tyskland – Frankrike. Det billigaste abonnemanget du kan välja för att se matchen live är C More Mycket Sport, vilket kostar dig 199 kronor i månaden utan bindningstid. Ett annat alternativ för att se matchen online är att köpa en matchbiljett för att kolla på denna match, vilket dock känns ganska dumt med tanke på att även det kostar 199 kronor. Med kontot C More All Sport kan du se alla matcher från Nations League och även titta på massor av annan fotboll. Se Tyskland - Frankrike på TV Du som vill se Tyskland - Frankrike på TV kan tyvärr inte göra det genom att titta direkt från din box. Du behöver ett CMore-konot, där Sportkanalen medföljer, vilket är den kanal som visar matchen. Du kan dock med hjälp av Chromecast, Apple TV, Samsung Smart-TV eller HDMI-kabel koppla matchen till din TV-skärm. Match: Tyskland - Frankrike, Nations League

Datum & tid: Torsdag 6 september 20:45

Arena: Allianz Arena, München

Stream: CMore Stormatch direkt i Nations League Efter att Kazakstan – Georgien och Armenien – Liechtenstein under torsdagseftermiddagen har kickat igång UEFA:s nya kvalserie Nations League, ska sju matcher spelas senare på kvällen. Kvällens största match är Tyskland – Frankrike, där VM:s stora flopp ställs emot VM:s stora succé. Tyskarna kommer att vilja visa världen att man är bättre än vad som syntes under VM, medan Frankrike ska försöka hålla kvar sin höga nivå och undvika en baksmälla efter sommarens stora framgång. En riktig prestigematch direkt alltså, för båda dessa stornationer. Det laget som fullbordar den tre lag stora gruppen är Holland. Tysklands förbundskapten Joachim Löw har plockat med tidigare petade Leroy Sané, medan Mesut Özil och Mario Gómez slutat i landslaget. Didier Deschamps har tagit ut exakt samma trupp som det lag som vann VM, förutom en liten förändring. Målvakten Steve Mandanda lämnas utanför, och ersätts av Benoît Costil. Speltips I VM såg Frankrike ut att vara ett lag i stor harmoni, som var väldigt stabilt och samtidigt hade riktigt vass spets framåt. Paul Pogba styrde och ställde, N’Golo Kanté städade upp där bakom och Kylian Mbappé sprang ifrån vem som helst längst fram. Tyskland däremot lämnade mycket att önska. Laget förlorade både mot Mexiko och mot Sydkorea, och vore det inte för ett övertidsmål hade man dessutom tappat poäng mot Sverige. För tillfället kan vi inte göra annat än att hålla Frankrike ovanför Tyskland, och att spela på bortavinst i denna match blir för oss logiskt. Vi tippar den raka 2:an till Bet365:s odds 2.80 gånger pengarna. Tips: Frankrike vinner

Odds: 2.80, Bet365

