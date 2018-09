Streama Sverige U21 – Ungern U21 Sverige ställs emot Ungern fredag 7 september, i en match med avspark 18:30. Matchen går att streama på CMore, då det är den tjänst som äger rättigheterna att visa matcher från U21-EM. För att streama Sverige – Ungern måste du ha kontot C More Mycket Sport, vilket kostar dig 199 kronor per månad. Inte gratis men fortfarande ett mycket bra pris. Du kan också välja att köpa en matchbiljett, vilken låser upp just den här matchen så att du kan se Sverige – Ungern. Det kostar dig 99 kronor i en engångskostnad, men du får dessvärre inte tillgång till resten av CMores utbud som annars innebär att du kan se fotboll online från Allsvenskan, Nations League, träningslandskamper med mera. Apropå Nations League, du kan alltså med detta CMore-konto titta på Italien – Polen, streama England – Spanien eller se Schweiz – Island live. Många bra matcher att kolla på, alltså. Men tillbaka till er som vill titta på Sverige – Ungern direkt. Redan klockan 18:00 startar sändningen, då med studio och försnack till matchen. 18:30 går avsparken igång, och Jesper Hussfelt (kommentator) och Anders Andersson (expertkommentator) tar er igenom matchen. Det går att titta från vilken plattform som helst, dator, mobil, surfplatta med mera. 1. Gå till CMore och skapa konto

2. Välj abonnemanget C More Mycket Sport, eller köp en matchbiljett till att se Sverige U21 - Ungern U21

3. Titta på Sverige U21 - Ungern U21 live stream! Se Sverige – Ungern U21 på TV Det går även att titta på Sverige – Ungern på TV, men en förenklande faktor är i så fall att du har kanalen TV12, då de sänder matchen. Har du inte kanalen i ditt hem finns det en annan väg att gå för att ändå titta på matchen på din stora TV-skärm. Från ditt CMore-konto går det att koppla sändningen till din TV på många olika sätt. Använd en Chromecast, Apple TV eller om du har en Smart-TV fungerar det lika bra. Då kan du koppla din mobil eller dator vad det nu är du har och titta på Tv:n. Har du inget av de tre sakerna vi nyss nämnde kan du använda en HDMI-kabel, det går också jättebra. Inför matchen Matchen mellan Sverige och Ungern är av oerhört stor vikt för utgången av kvalet till U21-EM. Sverige slåss med Belgien om förstaplatsen och måste vinna här för att inte riskera att halka efter. Mycket mer inför matchen finner ni i vår artikel med speltips inför Sverige – Ungern U21.

