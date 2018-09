Streama Sverige - Turkiet: Se matchen via live stream

Streama Sverige – Turkiet På måndag kväll 10 september 2018 är en historisk dag, då Sverige spelar sin första match i Nations League någonsin. Många kommer att vara på plats på Friends Arena för att se matchen live, men kan eller vill du inte ta dig till arenan för att titta på Sverige – Turkiet, då ska du veta att du kan se den på annat håll. Att streama Sverige – Turkiet live är enkelt. Allt du behöver ordna är ett konto på CMore, och när det väl är fixat och klart är det bara att luta dig tillbaka i Tv-soffan och kolla på matchen. Det billigaste abonnemanget som visar matchen är C More Mycket Sport, vilket kostar dig 199 kronor i månaden (ingen bindningstid). Visserligen inte gratis, men till ett bra pris. Ett CMore-konto kan du dessutom dela med en vän, och på så sätt endast betala halva kostnaden. Det går att titta på fotboll eller annat från två konton samtidigt. Förutom att se Sverige – Turkiet kan du titta på mycket annan fotboll med CMore Mycket Sport. Du kan bland annat titta på Allsvenskan, Superettan och se alla matcher från Nations League. Redan 20:15 startar sändningen till Sverige – Turkiet, och själva matchen går av stapeln 20:45. 1. Gå till CMore och skapa ditt konto

2. Välj abonnemanget C More Mycket Sport (199 kr/mån) eller C More All Sport (449 kr/mån)

3. Titta på Österrike - Sverige live! Se Sverige – Turkiet på TV De flesta behöver inte ens ordna ett CMore-konto för att se Sverige – Turkiet. Den Tv-kanal som sänder matchen är TV4, vilket är en kanal de flesta har i sitt hem. Till skillnad från CMore börjar dock sändningen klockan 20:35 här, och man missar den studion med spännande försnack som finns på CMore. I studion sitter meriterande tränarna Hasse Backe och Alexander Axén samt journalisten Frida Nordstrand. Är det så att du saknar kanalen TV4, men verkligen vill titta på matchen på TV, går det faktiskt att lösa. Med en Chromecast, Apple TV, Smart-TV eller HDMI-kabel kan du utan problem och krångel koppla matchen från dator/mobil/surfplatta till TV. Inför matchen Den nya tävlingen Nations League började redan förra veckan, men detta är den första matchen för Sverige. I träningsmatchen mot Österrike i torsdags gav Janne Andersson chansen till de spelare som inte är tänkta att vara startspelare, och vi har nu fått ett hum om vilka som startar idag istället. Det lär bli ungefär samma elva som under VM, där frågan är vem som ersätter Ola Toivonen, som lagt korna på hyllan. Alternativen är Isaac Kiese Thelin, John Guidetti, Robin Quaison eller att flytta upp Viktor Claesson på topp.

