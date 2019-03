Albin Ekdal och Mikael Lustig är två spelare som det just nu finns ett frågetecken till. Däremot tror Janne Andersson att Albin Ekdal kommer vara spelklar lägligt tills matchen mor Norge. Dessutom lämnade Emil Forsberg landslagsamling strax efter matchen mot Rumänien. Då med en känning i sin ljumske.

Sverige har ett problem gällande både avhopp av spelare och skador. Just nu är listan av avhoppande spelare ganska lång, och vi är inte säker på vilka spelare som kommer finnas med i startelvan.

Det finns ingen annan kanal utöver TV4 som kommer att visa matchen. Därför är det just denna kanal som hjälper dig med att sända Norge – Sverige på TV.

Här nedanför så ger vi dig alla stegen som krävs för att just du ska kunna se Norge – Sverige live stream på nätet.

För att kunna få tillgång till alla sändningar som finns hos Cmore så krävs det att du har ett konto. Det är helt gratis att skapa detta konto, och under två veckor så kommer det vara gratis att testa på deras standard utbud av kanler. Det innebär att du kommer kunna streama Sverige – Norge gratis (for free). Detta enbart om du inte tidigare har ett konto hos Cmore och redan använt deras gratis erbjudande.

