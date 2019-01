Island har fortfarande inte vunnit någon match sedan Erik Hamrén tog över. Fyra förluster och två kryss har det blivit, där det första oavgjorda resultatet kom mot Frankrike. Även om laget kunde vara stolta över att spela oavgjort mot fransmännen var det svårt att vara glada efteråt, med tanke på att laget tappade en 2-0-ledning till 2-2 under matchens avslutande 5 minuter.

Sverige spelade under tisdagskvällen sin första match i januariturnén, då det tyvärr blev förlust mot Finland med 0-1. Finland kom dock till matchen med en ganska stor andel ordinarie spelare, medan Sverige i princip bara har ungtuppar och andrahandsval med i truppen.

Om du helst vill titta på Sverige – Island på TV ska du känna till att TV12 är den kanal som sänder matchen direkt. Där visas matchen, och du får som vanligt ta del av studio och duktiga kommentatorer före, under och efter match – precis som om du streamar från CMore.

Kontot du behöver skaffa är CMore Mycket Sport, vilket kostar 199 kronor i månaden och även ger dig tillgång till att se Allsvenskan när den snart drar igång. Annars går det också att på CMore köpa en matchbiljett för att just se Sverige – Island, vilket kostar 149 kronor.

