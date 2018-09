Slovakien möter Danmark i en träningsmatch under torsdagskvällen. Det vi kommer att få se är en av de konstigaste landskamperna någonsin.

Datum & tid: Onsdag 5 september 20:45

Arena: Štadión Antona Malatinského

Danmark tvingas skicka sitt futsalspelare till officiella landskamper Det danska fotbollsförbundet, DBU, och de danska spelarna ligger i en konflikt. Vad konflikten handlar om har de inte gått ut med offentligt, men det ska handla om några slags oenigheter gällande spelarnas avtal. Denna konflikt har gått så pass långt att de danska spelarna valt att strejka från landslagsspel. Med träningsmatch mot Slovakien under onsdagskvällen och Nations League-match mot Wales på söndag har Danmarks landslag därmed hamnat i en kritisk situation. De flesta trodde kanske att det skulle lösa sig på något sätt, eller att spelarna skulle ge efter. Men icke. Danmark har tvingats kalla in en landslagstrupp bestående av spelare från det danska futsal-landslaget (!), det vill säga Danmarks landslag i inomhusfotboll. Truppen kompletteras med några spelare från danska tredjedivisionen. Danmarks förbundskapten Åge Hareide vägrar hålla i laget denna samling, och istället kliver legendaren John "Faxe" Jensen in. Precis som resten av det danska folket har Jensen aldrig hört talas om spelarna han nu ska coacha. – Jag pratade med dem allihop på flygplanet. Jag vet inte vem någon av dem är och fick därför ta det från början med att fråga om deras namn och deras position. Slovakiens förbundskapten Jan Kozak är irriterad över Danmarks strul, då denna förberedelsematch inför Nations League för Kroatien nu inte ger så mycket. Danmarks trupp har ingenting på den här nivån att göra, och vi väntar oss en överkörning från Slovakien. Inomhusfotboll ger dig visserligen god teknik, men det är en annan sak att gå ut på en riktig plan. Sveriges förbundskapten i futsal har sagt att han tror att den här danska truppen håller ungefär samma nivå fotbollsmässigt som ett svenskt tredjedivisionslag.

