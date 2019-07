Streama Senegal – Algeriet

Det är förvånande enkelt att streama Senegal – Algeriet online på internet. Du kan nämligen se matchen på Bet365, såvida du gjort en insättning på minst 50 kronor.

Steg för steg är det du ska göra att klicka dig in på Bet365 och skapa ditt konto. Därefter gör du en insättning på minst 50 kronor, och vips så har du låst upp din Senegal – Algeriet live stream och även alla andra streams!

Så länge du har pengar på kontot kan du förutom att streama finalen i Afrikanska Mästerskapen (African Cup of Nations) kolla på massor av fotboll direkt på Bet365:s hemsida.

På Bet365 kan du se fotboll från valfri plattform – titta från mobil, dator eller surfplatta!

1. Gå in på Bet365

2. Skapa konto

3. Gör en insättning (minst 50 kronor)

4. Titta på Senegal - Algeriet (avspark 21:00 fredag 19/7), finalen i Afrikanska Mästerskapen

Se Senegal – Algeriet på TV

Om du ska se finalen i Afrikanska Mästerskapen på TV så hänger det på om du har Sportkanalen, då det är den kanal som sänder Senegal – Algeriet.

Matchen har avspark 21:00 och Sportkanalen är en del av C Mores utbud. Därför kan du vänta dig att få höra någon av de välkända TV4-rösterna att kommentera matchen.

Ifall du inte har Sportkanalen kan du ändå se matchen på TV genom att till exempel koppla datorn där du sänder matchen till din TV, och på så sätt koppla över bilden.

TV: Sportkanalen

Avspark: 21:00

Trolig startelva, Senegal

Alfred Gomis

Lamine Gassama – Cheikhou Kouyaté – Kalidou Koulibaly – Youssouf Sabaly

Idrissa Gana Gueye – Henri Saivet – Badou Ndiaye

Krepin Diatta – M’Baye Niang – Sadio Mané

Trolig startelva, Algeriet

Mouez Hassen

Mohamed Dräger – Dylan Bronn – Yassine Meriah – Oussama Haddadi

Ferjani Sassi – Ellyes Skhiri – Ayman Ben Mohamed

Taha Yassine Khenissi – Wahbi Khazri – Youssf Msakni

Senegal vidare efter förlängning

Semifinalen mellan Senegal och Tunisien innehöll det mesta. Matchen stod visserligen länge och vägde vid ett 0-0-resultat, men om vi till en början trodde att vi bedrogs på spänningen fick vi betalt tio gånger om i matchens avslutning.

Med 75 minuter på klockan tilldömdes Tunisien en straff, och Ferjani Sassi klev fram. Sassis försök att vänta ut målvakten misslyckades dock totalt, och mynnade istället ut i att han nästan stillastående sköt en väldigt svag straff nära mitten av målet. Senegals målvakt Alfred Gomis kunde limma straffen, vilket man inte ser särskilt ofta.

Det blev inga mål under ordinarie tid, och matchen gick således till förlängning. Där ställde ett snöpligt självmål till det för Tunisien. Lagets målvakt skulle boxa ut ett inlägg men träffade bollen rejält fel, som gick rakt på en lagkamrat och studsade in i mål.

Bara några minuter efter baklängesmålet var Tunisien nära att få en ny straff, efter att bollen träffat handen på en senegalesisk försvarare. Men domaren valde efter VAR-granskning att fria.

Nu är Senegal alltså framme i final, och detta efter att bara ha släppt in ett mål – i vad som också är lagets enda förlust – under turneringens gång. Vilka man släppte in det målet, och förlorade mot? Jo, Algeriet.

Ovan kan ni se höjdpunkter från Senegals semifinalseger mot Tunisien.

Mahrez frisparkssköt Algeriet till final

Algeriet är det enda laget i turneringen som inte förlorat någon match. Man gick rent genom gruppspelet och hade fram till kvartsfinalen mot Elfenbenskusten, som man vann på straffar, inte släppt in ett enda mål.

Semifinalen mot Nigeria såg väldigt länge ut att gå till förlängning, men i den 5:e stopptidsminuten tilldömdes Algeriet frispark i bra läge. Och vem klev fram om inte storstjärnan Riyad Mahrez? Med en perfekt placerad frispark i det bortre krysset sköt han sitt land till final.

Kolla in höjdpunkterna från semifinalen mellan Algeriet och Nigeria.

Inför matchen

Algeriet har övertygat oss under mästerskapet, och de vann trots allt när de ställdes mot Senegal i gruppspelet. Man är oerhört stabila bakåt och har samtidigt stor spets framåt i form av främst Riyad Mahrez men även bland annat Napolispelaren Adam Ounas, som stått för tre mål i mästerskapet. En annan spelare för Senegal att se upp med är mittfältaren Ismaël Bennacer, som med sina prestationer med Empoli under säsongen ser ut att vara på väg att säkra en övergång till AC Milan.

Senegal är ett starkt lag de också, men har trots allt haft en ganska enkel väg till finalen. I gruppen besegrade man Tanzania och Kenya, i åttondelen och kvarten slog man Uganda respektive Benin med blot ett mål vardera. I de lite svårare matcherna – Algeriet och Tunisien – har det blivit förlust i en och oavgjort i en. Sedan slog man visserligen Tunisien under förlängningen.

Fakta och statistik

Nation Senegal Invånare 15 800 000 Språk Franska Lagkapten Cheikhou Kouyaté Bäste målskytt i turneringen Sadio Mané (3) Flest assist Lamine Gassama (2) Totalt antal deltaganden i Afrikanska Mästerskapen 4 Guld 0 Silver 1 (2002) Brons 0 4:a 3 (1965, 1990, 2006)