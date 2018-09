Streama Schweiz – Island: Se matchen via live stream

Streama Schweiz – Island För att titta på Schweiz – Island behöver du ett konto på CMore, då Nations League visas på CMore. Förutom att streama Schweiz – Island kan du alltså se alla matcher från Nations League. Det är möjligt att kolla på matchen från valfri plattform. Såväl dator, mobil som surfplatta går att använda. Du kan dessutom koppla matchen till din TV-skärm och därmed titta på matchen på TV. Du tittar på Schweiz – Island med hög bildkvalitet, och kan alltså njuta av att se Erik Hamréns halsduk och charmiga leende i hög upplösning. Match: Schweiz - Island, Nations League

Datum & tid: Torsdag 5 september 20:45

Stream: CMore Premiär i Nations League Schweiz och Island spelar sina första matcher i Nations League, när lagen möts på AFG Arena i St. Gallen. Schweiz kommer från ett relativt bra världsmästerskap, där nationens äventyr tog slut efter att Sverige blivit för svårt i åttondelsfinalen. Bland de största stjärnorna i laget har vi nye Liverpoolspelaren Xherdan Shaqiri samt Arsenals Granit Xhaka och Stephan Lichtsteiner. Island inledde VM 2018 med att kryssa mot Argentina, men därefter blev det förlust både mot Nigeria och Kroatien och sedermera uttåg ur gruppen. Österrike - Sverige stream

Tyskland - Frankrike stream Erik Hamrén ny tränare för Island Under sommaren kom det uppgifter om att Erik Hamrén var aktuell att ta över Rosengård, men det blev ingenting av det. I början av augusti blev det istället offentliggjort att Erik Hamrén tagit över Island. Han ersatte därmed Heimir Hallgrímsson som lämnade sitt uppdrag efter VM i somras. Hamrén skrev på ett kontrakt som gäller över EM 2020, givetvis med huvudmålet att kvalificera landet till Europamästerskapet. Ett uppdrag som inte är alltför enkelt, då deltagandet i EM 2016 faktiskt var det första stora internationella mästerskapet någonsin för Island. Speltips Vi tror dessvärre att Island får det svårt här. Detta är Hamréns första landskamp med nationen, och det är sällan bitarna faller på plats omedelbart. Samtidigt är Schweiz ett oerhört starkt landslag med spetsspelare, som har spelare i bättre klubblag än Island på i princip varje position. Vi spelar den raka 1:an här, till oddset 1.66. TIPS: Schweiz vinner, 1.66 Bet365

