Se RB Leipzig – Zorya via live stream Det är enkelt att titta på RB Leipzig – Zorya live via stream. Allt som krävs är att du skaffar ett konto på Bet365 och där gör en insättning på minst 50 kronor. Så länge du har pengar på ditt Bet365-konto kan du se fotboll live hur mycket du vill. Det finns sändningar till matcher från flera av världens största fotbollsligor och även kvalmatcher till Europa League. En av dessa matcher är denna, och det går alltså att streama RB Leipzig – Zorya inne på sidan. Titta direkt på matchen från valfri plattform, då sidan erbjuder stream till såväl dator som mobil som surfplatta. Med rätt utrustning (Chromecast, HDMI-kabel eller Apple TV) kan du dessutom koppla din plattform till din TV, och titta på matchen där. Match: RB Leipzig - Zorya Luhansk

Datum & tid: Torsdag 30 augusti, 18:30

Arena: Red Bull Arena, Leipzig

Trolig laguppställning, RB Leipzig Gulásci

Klostermann – Upamecano – Orban – Saraccgu

Sabitzer – Ilsanker – Demme – Forsberg

Werner – Poulsen



Skador: Marcel Halstenberg (tveksam)

Skador: -

Avstängningar: - Trolig laguppställning, Zorya Luhansk Felipe

Tymchuk – Vernydub – Svatok – Mykhaylychenko

Kharatin – Silas

Karavaev – Kochergin – Khomchenovskiy

Ratao



Skador: -

Avstängningar: Bogdan Lednev Leipzig stora favoriter att slå ut Zorya RB Leipzig lyckades bara spela 0-0 borta mot ukrainska Zorya Luhansk, och nu väntas en riktig nervkrypare i hemmareturen i Tyskland. Gör Zorya ett mål måste Leipzig göra två. RB Leipzigs besök i Champions League förra säsongen visade sig bli tillfälligt, och laget kämpar nu för att ta sig till Europa League istället. Laget är framme i den sista playoff-rundan, där man ställs emot Zorya Luhansk. Första matchen, som spelades i Ukraina, slutade 0-0. Detta trots att Zorya fick ett rött kort efter en kvart. Leizpig tryckte på mycket men lyckades inte få bollen i mål. Förra veckan hoppade Emil Forsberg in sista halvtimmen, men när det nu ska avgöras denna torsdag väntas han spela från start. De flesta av oss svenskar känner inte till Zorya Luhansk särskilt bra, mer än att de spelade mot Östersunds FK i förra årets Europa League-gruppspel. Då vann fantastiska Östersunds FK med 2-0 både hemma och borta. Bogdan Lednev missar torsdagens match för Zorya, då han åkte på ett rött kort i första mötet. Speltips RB Leipzig är storfavoriter, med all rätt. Laget har så gott som etablerat sig som ett tyskt topplag, och Bundesliga är som bekant en av världens starkaste ligor. Zorya väger inte direkt lika tungt. Laget visade dock att man har en gedigen defensiv, och lyckades hålla tätt i senaste mötet trots att man spelade med en man mindre i 74 minuter. Vi tror att Leipzig vinner, men 1.16 gånger pengarna är inte mycket att jubla över. 2.20 på under 2,5 mål? Ja, det låter mer intressant. Vi tar det spelet, vilket finns på Bet365. Tips: Under 2,5 mål i matchen

Odds: 2.20, Unibet

