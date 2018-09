Streama Österrike - Sverige: Se matchen via live stream

Streama Österrike - Sverige Det optimala för att se matchen är givetvis att vara på plats och titta live, men det är kanske inte värt mödan att resa ända till Österrike för en träningslandskamp. Tur då att det finns flera sätt att se matchen direkt. Det är mycket lätt att se Österrike – Sverige. Allt du måste göra är att skaffa ett konto på CMore, och välja abonnemanget ”C More Mycket Sport”. Det kostar dig blott 199 kronor i månaden, och det är möjligt att titta från två strömmar samtidigt. Du kan således dela konto med en vän, om du så önskar, och därigenom endast stå för halva kostnaden. Utöver att du kan streama Österrike – Sverige med detta abonnemang kan du även titta på alla matcher från UEFA Nations League, se fotboll från Allsvenskan, Superettan och mycket mer. Önskar du att endast titta på Österrike – Sverige så går det lika bra. CMore erbjuder alltid ett alternativ att köpa en matchbiljett till att se just en specifik match, och när vi tittat igenom CMore:s hemsida finns den möjligheten även till denna match. Matchbiljett till sändningen Österrike – Sverige går på 99 kronor. Sändningen till Österrike – Sverige startar redan klockan 20:00, och avspark till själva matchen är satt till 20:45. Samma sak oavsett om du tittar på matchen via matchbiljett eller med ett abonnemang. Sverige är rankade på 13:e plats på FIFA-rankingen, Österrike ligger på plats 23. Här kan du läsa vårt speltips till Österrike – Sverige. 1. Gå till CMore och skapa ett konto

2. Välj mellan abonnemanget C More Mycket Sport eller att köpa en matchbiljett till Österrike - Sverige

3. Titta på Österrike - Sverige live! Se Österrike – Sverige på TV Österrike – Sverige TV-sänds dessutom, och den kanal som står för sändningen är TV12. Där visas matchen precis som på CMores hemsida med sändningsstart 20:00 och därmed 45 minuter försnack innan avspark. Oavsett om du har tillgång till kanalen TV12 och ser matchen på TV, eller om du tittar via CMore:s hemsida, går det enkelt att koppla sändningen till din TV-skärm. Har du Chromecast, Apple TV, Smart-TV eller en HDMI-kabel kan du enkelt koppla matchen till din TV eller till din mobil. Inför matchen Detta är Sveriges första match sedan det fantastiska VM-slutspelet i somras. Janne Andersson har tagit med Ken Sema, Sam Larsson och Robin Quaison, tre offensiva spelare med bra teknik och förmåga att göra det oväntade. Österrike har ett starkt lag med stjärnspelare som David Alaba, Marko Arnautovic och Marcel Sabitzer. Nationen deltog inte i VM i Ryssland, utan kom först på 4:e plats i lagets 6 lag stora kvalgrupp.

